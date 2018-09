Besonders gefährdet sind Neugeborene. In Deutschland ist es selbstverständlich, dass schwangere Frauen besonders gut versorgt werden und bei der Geburt Hilfe von Hebammen oder Ärzten bekommen. Auch nach der Geburt können Babys hier gut vor Krankheiten oder anderen Gefahren geschützt werden. In Entwicklungsländern, also Ländern, die sehr arm sind, ist das jedoch oft nicht so. Die Überlebenschance von Kleinkindern hängt also sehr stark davon ab, in welchem Land sie geboren werden.