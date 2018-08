Kirgisistan liegt im höchsten Gebirge der Welt, dem Tienschan. In den mehr als 7.400 Meter hohen Bergen leben viele seltene Tiere wie zum Beispiel der Schneeleopard. Mit seinem dicken Fell macht ihm das rauhe Klima von Kirgisistan nichts aus. Im Norden des Landes liegt einer der höchsten Seen der Welt: Issykkul, das heißt "heißer See". Heiße Quellen sorgen dafür, dass der See in 1.600 Meter Höhe nicht zufriert.