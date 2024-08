"Was soll ich heute in die Schule anziehen?" Viele von euch stellen sich diese Frage jeden morgen vor dem Kleiderschrank. Vielen Schülerinnen und Schülern einer Schule in Sömmerda in Thüringen geht es sicher genauso. Doch sie können ihr Outfit in Zukunft nicht mehr ganz so frei auswählen. Denn bauchfreie Kleidung soll an ihrer Schule in Zukunft verboten werden. Aber warum gibt es das "Bauchfrei-Verbot"?