In Bangladesch haben Näherinnen oft sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Quelle: ap

Außerdem werden die Menschen, die in weit entfernten Ländern unsere Kleidung herstellen, oft unfair behandelt: Sie bekommen meistens nur wenig Geld, müssen lange arbeiten und das auch noch in unsicheren Gebäuden. Das kann schlimme Folgen haben: Schon häufiger stürzten zum Beispiel in dem Land Bangladesch Fabriken ein, in denen zum Beispiel genäht wurde. Einige davon sollen früher auch deutsche Geschäfte beliefert haben.