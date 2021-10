Maral im Secondhand-Laden

Quelle: ZDF

Für die Umwelt ist Second-Hand, also der Kauf von gebrauchten Klamotten, eindeutig die beste Möglichkeit. So muss keine neue Kleidung hergestellt werden. Die Produktion von Kleidung bedeutet nämlich immer auch Verpackungen, Transporte und den Verbrauch von Ressourcen wie Wasser. Und bei Second Hand entsteht auch weniger Müll. Doch nicht nur das ist ein Vorteil! Gebrauchte Kleidung ist auch viel günstiger. Man bekommt sie in einem Second-Hand-Laden, beim Flohmarkt oder von älteren Nachbarskindern. Mittlerweile gibt es auch viele Apps, mit denen man ganz einfach online gebrauchte Kleidung shoppen kann. Oder macht doch mal eine Klamotten-Tauschparty mit euren Freunden - das macht Spaß und alle haben nachher ein paar andere T-Shirts, Pullis oder Hosen.