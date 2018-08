Große Holztruhen, die in einem geheimen Versteck darauf warten, dass jemand sie entdeckt und den Schatz mit lauter goldglänzenden Münzen plündert - das gibt es doch nur in Piraten-Geschichten. Oder? Stimmt, zumindest was das geheime Versteck und die goldglänzenden Münzen angeht. Schätze gibt es in Deutschland aber trotzdem ganz viele. Und zwar überhaupt nicht versteckt und in Kupferfarben statt gold.