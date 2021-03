In Australien wird sehr viel Kohle abgebaut. Mit der Braun- und Steinkohle wird in Kohlekraftwerken Energie, also Strom erzeugt. Dabei gibt’s aber ein Problem. Denn in Kohlekraftwerken wird sehr viel CO2 (Kohlendioxid) ausgestoßen. Und das ist für den Klimawandel mitverantwortlich. Dabei gibt es auch umweltfreundlichere Wege Strom zu erzeugen, zum Beispiel durch Sonnenenergie oder Windkraftanlagen.