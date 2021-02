Schäden durch extremes Wetter

Dass so viele arme Länder ganz vorne in der Liste sind, liegt daran, dass diese oft in Regionen auf der Erde liegen, in denen zum Beispiel Wirbelstürme sehr oft vorkommen, zum Beispiel in den Tropen. Und dass sie, weil sie eben so arm sind, die Folgen solcher Stürme nicht gut bewältigen können. Zum Beispiel leben die Menschen dort oft in einfachen Blechhütten und nicht in festen Häusern wie bei uns.