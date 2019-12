Der Klima-Risiko-Index zeigt zwar, dass Schäden durch den Klimawandel auf der ganzen Welt zunehmen und inzwischen immer öfter auch reiche Länder wie Deutschland davon betroffen sind. Der Blick auf einen längeren Zeitraum zeigt allerdings: Es leiden besonders die Menschen in ärmeren Ländern. So gab es zwischen 1999 und 2018 in Puerto Rico, Myanmar und Haiti die heftigsten Stürme, Überflutungen und Dürren. Deshalb ist es eine wichtige Forderung an die Verantwortlichen der Klimakonferenz in Madrid, dass sie Lösungen finden, wie diesen Ländern geholfen werden kann.