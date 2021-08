In Haiti gab es erst kürzlich ein heftiges Erdbeben und einen Tropensturm.

Quelle: dpa

Die Gefahren seien jedoch unterschiedlich stark. Kinder in Deutschland etwa sind viel weniger stark vom Klimawandel bedroht als in vielen anderen Staaten. In 33 Ländern dagegen gelten junge Menschen als extrem stark gefährdet. Darunter sind viele afrikanische Staaten und zum Beispiel Indien, Haiti und die Philippinen. In diesen Ländern leben zudem besonders viele Kinder.