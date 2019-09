Die Schülerin aus Schweden hatte im Sommer 2018 damit angefangen, freitags nicht mehr in die Schule zu gehen. Stattdessen setzte sie sich vor das schwedische Parlament, um zu demonstrieren. So wollte Greta erreichen, dass in Schweden mehr für den Schutz des Klimas unternommen wird. Mittlerweile gibt Greta Thunberg viele Interviews und spricht auf großen Konferenzen zu wichtigen Politikern aus verschiedenen Ländern. So will sie die Politiker immer wieder daran erinnern, dass sie mehr Entscheidungen treffen müssen, die helfen, das Klima zu schützen. Ihr wöchentlicher Schulstreik für das Klima hat viele junge Menschen auf der ganzen Welt motiviert, auch einmal pro Woche für mehr Klimaschutz zu protestieren. So sind die "Fridays for Future"-Demonstrationen entstanden.

Demos für das Klima - so fing alles an