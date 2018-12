Vor drei Jahren, im Dezember 2015, hatten sich Vertreter aus vielen Ländern der Erde in Paris auf einen Weltklimavertrag geeinigt. In diesem Vertrag steht, dass es weltweit auf der Erde nicht mehr als zwei Grad wärmer werden soll als es vor etwa 150 Jahren war. Wenn möglich soll die Erderwärmung sogar auf 1,5 Grad beschränkt werden. Seit diesem Beschluss in Paris ist in Sachen Klimaschutz allerdings nicht viel passiert.