Auch Deutschland hat diesen Vertrag unterschrieben und damit versprochen, das Klima besser zu schützen. In dem Vertrag wurde auch festgehalten, wie viel besser Deutschland im Klimaschutz werden will – das sind die sogenannten Klimaziele. Eines der Ziele ist, viel weniger CO2 zu produzieren. Bisher sah es so aus, als ob Deutschland das nicht schaffen würde. Nun melden sich aber Forscher und Forscherinnen einer Expertengruppe und sagen, dass Deutschland sein Ziel bis Ende des Jahres doch noch erreichen könnte. Das hätten sie ausgerechnet.