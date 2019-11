Das neue Fach soll in allen Jahrgangsstufen 33 Stunden pro Schuljahr unterrichtet werden - das bedeutet rund eine Schulstunde pro Woche. In dem Fach soll es nicht nur um den Klimawandel gehen, sondern auch um andere Umweltthemen - zum Beispiel die Verschmutzung der Ozeane. Auch in anderen Fächern - zum Beispiel Erdkunde, Mathematik oder Physik - sollen der Klimawandel und Nachhaltigkeit zum Thema werden. Das Ziel des italienischen Bildungsministers: Alle Schülerinnen und Schüler in Italien sollen sich während ihrer gesamten Schulzeit mit den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Fändet ihr ein Fach Klimawandel gut? Schreibt unten in die Kommentare.