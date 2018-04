Das bedeutet nicht, dass das Wetter in Deutschland ab jetzt nur noch sommerlich ist. Es geht nur um einige Zehntel Grad. Aber es wird nicht nur wärmer. Auch die Wetterextreme nehmen zu. Es wird in Zukunft zum Beispiel mehr Stürme geben und Starkregen: so heißt es, wenn es innerhalb kurzer Zeit sehr viel regnet. Über den Starkregen wollen Wetter-Experten nun noch mehr erfahren. Im Video erfahrt ihr, warum.