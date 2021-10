Bei den bisherigen Gesprächen haben sich die Politikerinnen und Politiker der Parteien SPD, FDP und die Grünen also gut verstanden. Wenn sie wirklich gemeinsam regieren wollen, müssen sie sich unter anderem auch auf gemeinsame Ziele einigen. Genau darum geht es in den kommenden Gesprächen. Ihre Ziele und Vereinbarungen müssen sie dann in einem Vertrag auflisten und unterschreiben.