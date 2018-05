Die CDU, CSU und SPD sagen, dass sie weiterhin die sogenannten "Klimaziele" erreichen wollen. In Deutschland sollen in Zukunft viel weniger schädliche Abgase in die Luft gepustet werden. Unter anderem soll mehr Strom aus erneuerbaren Energien - wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft - gewonnen werden.



Außerdem wollen die Politiker die Natur in Deutschland schützen: Zum Beispiel sollen mehr Gebiete vor Hochwasser geschützt werden, möglichst viele Tier- und Pflanzenarten erhalten und besonders Insekten geschützt werden. Außerdem soll etwas gegen den Müll in den Weltmeeren getan werden.

Bildquelle: dpa