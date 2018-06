"Kinderfreundliche Kommune" - so darf sich Köln jetzt nennen. 16 Mal wurde das Siegel bislang in Deutschland vergeben. Köln ist aber die erste Millionenstadt, die diese Auszeichnung bekommt. Grund dafür ist ein Aktionsplan, den die Stadt beschlossen hat. Dieser Plan sieht vor, dass Kinder und Jugendliche in der Stadt mehr Mitspracherecht bekommen sollen. Die Meinungen und die Wünsche von Kindern und Jugendlichen sollen also stärker berücksichtigt werden. Sie dürften dann zum Beispiel mitreden, wenn die Stadt plant, neue Sport- oder Spielplätze zu bauen.