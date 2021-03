Ein großer Teil des Stroms wird in Deutschland noch aus Kohle gewonnen. Die wird wie hier in Garzweiler von Mega-Baggern abgebaut und über Förderbänder direkt zu Kraftwerken transportiert.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Jeder von uns verbraucht jeden Tag jede Menge Strom. In Deutschland wird noch immer viel Strom aus der Energie gewonnen, die beim Verbrennen von Kohle freigesetzt wird. Die Kohle dafür befindet sich in einigen Gebieten im Boden, mal tiefer und mal weniger tief unter der Erde. Ganz tief lagert die Steinkohle, näher an der Oberfläche liegt Braunkohle. Anders als die Steinkohle können Firmen die Braunkohle ohne unterirdische Bergwerke abbauen. Mit riesigen Baggern graben sie die Erde auf und kommen so an die Kohle. Das nennt man dann Tagebau. Weil wir in Deutschland sehr viel Strom verbrauchen, muss auch sehr viel Kohle abgebaut werden.