Bevor man die Kohlekraftwerke abschaltet, muss man sich überlegen, woher man dann stattdessen den Strom bekommt. Denn die erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windräder, produzieren noch nicht gleichmäßig Strom, zum Beispiel weil der Wind nicht immer gleichmäßig weht. Und über noch ein anderes Problem denken die Experten nach: Besonders im Osten von Deutschland sind viele Jobs in Gefahr, wenn es keinen Kohleabbau mehr gibt. Die Experten müssen also auch überlegen, wie neue Jobs in diesen Regionen entstehen können, damit die Menschen nicht arbeitslos werden. Es wird also nicht leicht für die Experten. Bis Ende 2018 haben sie nun Zeit, ihre Ideen zu sammeln und einen Plan zu machen.