Die Kohle liegt teilweise sehr tief unter der Erdoberfläche. Deswegen werden unterirdische Hohlräume angelegt, um dort nach Kohle zu suchen – manchmal mehr als 1.500 Meter tief. Kohlebergwerke gibt es zum Beispiel in den USA, in Indien oder in China, aber auch in Deutschland. Die Menschen, die in einem Kohlebergwerk arbeiten, nennt man Bergleute oder "Kumpel".