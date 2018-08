Um 1500 waren Gewürze sehr wertvoll. Quelle: imago/imagebroker

Um das Jahr 1500 begann die Eroberung der neu entdeckten Gebiete. Die Spanier besetzten Gebiete in Amerika und die Portugiesen unter anderem Westafrika sowie Teile des heutigen Landes Malaysia in Asien. Die Europäer suchten in den neu entdeckten Gebieten vor allem nach Gold, nach kostbaren Gewürzen und nach Farbstoffen. Dabei nahmen sie keine Rücksicht auf die Einheimischen.