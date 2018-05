Kolumbien grenzt an den Pazifischen Ozean und an das Karibische Meer. Kolumbiens Nachbarländer sind Panama, Venezuela, Ecuador, Brasilien und Peru. In Kolumbien leben ungefähr 45 Millionen Menschen, viel weniger als in Deutschland. Das Land selbst ist aber drei Mal größer als Deutschland. Die meisten Menschen in Kolumbien sprechen Spanisch. Die Hauptstadt heißt Bogotá und liegt 2.600 Meter hoch in den Bergen.