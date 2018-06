In elf Bundesländern wurde das Wahlrecht ab 16 bei Kommunalwahlen bereits eingeführt. Bei einer Kommunalwahl werden Politker für die Stadt oder die Gemeinde gewählt. Die Jugendlichen dürfen also zum Beispiel darüber mitbestimmen, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin einer Stadt wird. Bei der Bundestagswahl gilt weiterhin: Nur Volljährige dürfen ihre Stimme abgeben - also alle ab 18 Jahren.