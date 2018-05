"Kommunismus" kommt von dem lateinischen Begriff "communis", was "gemeinsam" bedeutet. Der Kommunismus ist eine Vorstellung vom Zusammenleben der Menschen, die um 1840 in Frankreich entstand. In dieser Zeit gab es in Europa nach und nach immer mehr Fabriken, in denen die Menschen für wenig Lohn arbeiteten. Die Fabrikbesitzer wurden reich, gaben ihren Arbeitern aber kaum etwas von ihrem Geld ab.