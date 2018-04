Etwa 30.000 Palästinenser waren bei einer großen Demonstration im Gaza-Streifen in Richtung der Grenze mit Israel marschiert. Ihre Forderung: Sie wollen in die Gebiete in Israel zurückkehren dürfen, aus denen ihre Vorfahren vor langer Zeit vertrieben wurden. Einige der Demonstranten warfen Steine oder rollten brennende Autoreifen Richtung Grenze. Von dort schossen israelische Soldaten auf Demonstranten und versprühten mit einer Drohne ein Gas, das die Augen stark tränen lässt. Damit wollten sie die Demonstranten wohl zurückdrängen.