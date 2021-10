Mit den vielen Flüchtlingen, die jetzt darauf hoffen, in die EU einreisen zu können, wird die EU tatsächlich unter Druck gesetzt: Auf der einen Seite ist klar, dass diese Menschen Hilfe brauchen. In Belarus, ohne Unterkunft, Nahrung und Schutz können sie nicht bleiben. Auf der anderen Seite kann Polen nicht einfach Tausende Menschen aufnehmen und es gibt auch keine genauen Pläne dazu, wie sonst so viele Menschen in der EU unterkommen könnten.