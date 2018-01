Kurden mit Flagge der türkischen PKK Quelle: ZDF

Kurden sind eine Volksgruppe aus dem Westen Asiens. Sie haben keinen eigenen Staat, sondern leben in Teilen von Syrien, Iran, Irak und der Türkei. Viele Kurden hätten jedoch gerne einen eigenen kurdischen Staat. Die Länder, in denen sie leben, wollen das aber nicht und haben die Kurden sogar unterdrückt. Deswegen gibt es seit langem Streit und Gewalt, besonders in der Türkei. Die Türkei will mit ihren Angriffen auf die Kurden verhindern, dass diese im Norden Syriens einen eigenen Staat gründen.



Eine kurdische Organisation, die PKK, ist in der Türkei sogar verboten und gilt als Terrorgruppe. PKK bedeutet übersetzt "Arbeiterpartei Kurdistans". Kurdistan bezeichnet das Gebiet, in dem die Kurden leben. Die PKK möchte, dass die Kurden einen eigenen Staat bekommen. Dafür kämpfen einige PKK-Anhänger auch mit Waffengewalt.