In der Nacht zum Mittwoch sah es dann so aus, als seien die Befürchtungen richtig: Der Iran hat nämlich mit Raketen mindestens zwei Militär-Stützpunkte der USA im Irak angegriffen. Im Irak deshalb, weil dort in Stützpunkten Soldatinnen und Soldaten der US-Armee sind. Sie sollen - zusammen mit Soldaten aus anderen Ländern - Terror bekämpfen.