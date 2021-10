Wenn nach den Sommerferien wieder die Schule losgeht, ist das ja immer auch ein bisschen aufregend: Oft kommen Neue in die Klasse, Lehrer wechseln und ein neuer Klassensprecher oder eine neue Klassensprecherin muss gewählt werden. So ähnlich war es am Montag für die Politikerinnen und Politiker, die in den Bundestag gewählt wurden. Denn sie haben sich zum ersten mal alle zusammen im Bundestag getroffen. Das nennt man "konstituierende Sitzung", weil sich der Bundestag bei diesem Treffen quasi neu gründet, was man auch "konstituieren" nennt.