Laut Experten ist das größte Problem der Stoff Koffein. Er ist für den Wachmacher-Effekt verantwortlich und in fast allen Energy-Drinks enthalten. Schon in einem halben Liter der Getränke steckt eine größere Menge Koffein, als die von Experten empfohlene Menge für Kinder und Jugendliche. Experten haben Jugendliche befragt, die zu bestimmten Gelegenheiten mehr als einen Liter Energydrinks getrunken haben. Dabei kam heraus: Einige hatten danach Atemprobleme, ihnen wurde übel oder ihre Muskeln fingen unkontrolliert an zu zittern. Experten fordern nun, dass etwas gegen den hohen Konsum von Energydrinks bei Jugendlichen unternommen werden sollte. Zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche besser über die Gefahren der Getränke informiert werden oder dass Energydrinks in Zukunft erst an ältere Jugendliche verkauft werden dürfen.