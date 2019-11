Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will sogenannte "Konversionstherapien" für Jugendliche verbieten, also Behandlungen gegen Homosexualität. Denn manchmal werden Jugendliche unter Druck gesetzt, sich behandeln zu lassen - obwohl Homosexualität keine Krankheit ist. Im Video seht ihr, was eine Konversionstherapie ist und warum sie so umstritten ist.