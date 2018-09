Seit etwas mehr als einer Woche wird die Stadt Chemnitz im Bundesland Sachsen von heftigen Protesten erschüttert. Auslöser war der gewaltsame Tod eines Mannes in der Nacht vom 25. auf den 26. August. Zwei Männer werden verdächtigt, den Mann erstochen zu haben. Sie stammen aus Syrien und dem Irak. In Chemnitz gibt es seitdem viele Proteste und Trauermärsche. Daran nehmen aber nicht nur Menschen teil, die an den Toten erinnern wollen. Mehrere rechtsextreme Gruppen nutzen den Vorfall in Chemnitz aus, um gegen Ausländer zu hetzen. Auf der anderen Seite versammeln sich aber auch viele Menschen, um gegen diese rechtsextremen Gruppen und Ansichten zu demonstrieren.



Polizisten und Polizistinnen versuchen, die Gruppen voneinander fernzuhalten und zu verhindern, dass es zu Gewalt kommt. Dennoch wurden auf bereits mehrere Menschen verletzt. Sowohl von Rechtsextremen als auch von Linksextremen soll es Angriffe gegeben haben.