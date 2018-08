ZDFtivi | logo! - Kopfbälle bei Mädchen

Zu viele Kopfbälle sind nicht gut für das Gehirn. Jetzt haben Forscher noch was rausgefunden: Mädchengehirne sind da noch etwas empfindlicher als die von Jungen. logo! hat die U15-Mädchenmannschaft des 1. FFC in Frankfurt am Main beim Training besucht.