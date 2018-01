Die Zinken eines Nissenkamms stehen dicht nebeneinander. Quelle: dpa

Was ihr tun könnt: Wenn ihr den Kamm gründlich benutzt, kann er die Läuse und ihre Eier entfernen. Am besten haltet ihr beim Kämmen ein weißes Blatt Papier unter die Haare. Dann seht ihr, ob ihr Läuse und Nissen erwischt habt. Diese Methode muss mindestens acht Tage angewendet werden. Erst dann könnt ihr sicher sein, dass ihr keine Nissen übersehen habt.

Es ist schwer, alle Läuse und Eier zu finden, da sie dicht über der Kopfhaut sitzen. Manchmal reicht das Kämmen allein daher nicht. In diesem Fall kann euch der Arzt ein spezielles Shampoo verschreiben, das die Läuse abtötet. Danach werden sie mit einem Nissenkamm entfernt. Außerdem solltet ihr benutzte Kleidung und Bettbezüge für zwei Wochen in einem luftdichten Plastikbeutel verschließen.