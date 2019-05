Eigentlich geht es nur um ein Stück Stoff, doch immer wieder sorgt es für Streit: das Kopftuch, das von manchen muslimischen Frauen und Mädchen getragen wird. Für Grundschülerinnen in Österreich gilt nun: In der Schule dürfen sie kein Kopftuch mehr tragen. 440 Euro Strafe können fällig werden, wenn Eltern ihre Töchter trotzdem mit Kopftuch in die Grundschule schicken.