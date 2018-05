ZDFtivi | logo! - Kinderreporterin Mia trifft belgische Königin Mathilde

Eigentlich gibt die belgische Königin Mathilde nie Interviews. Doch Kinderreporterin Mia konnte sich in den königlichen Zeitplan mogeln und so zum Beispiel herausfinden, ob die Majestät lieber Pommes oder Kaviar isst. Schaut es euch an!