Genau das ist in den vergangen Jahren immer mehr Menschen so gegangen. Im Jahr 2015 hatten bereits etwa 79.000 Personen keine Krankenversicherung. Jetzt sind es fast doppelt so viele: 143.000 Menschen.

Neben Selbständigen, die ihre Beiträge nicht mehr bezahlen können, haben oft auch Menschen, die auf der Straße leben, keinen Krankenversicherungsschutz.

Politikerinnen und Politiker überlegen jetzt, wie ihnen in Zukunft besser geholfen werden kann, als bisher.