Den bisher größte Ebola-Ausbruch gab es vor ein paar Jahren in Westafrika: Die ersten Ebola-Fälle hatte es bereits im Dezember 2013 in Guinea gegeben. In den folgenden zwei Jahren erkrankten in den Ländern Guinea, Sierra Leone und Liberia mehr als 27.000 Menschen an Ebola, etwa 11.000 sind daran gestorben.