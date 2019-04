Verletzen sich Bluter, besteht die Gefahr, dass sie zu viel Blut verlieren. Ihre Blutungen können sie nur mit speziellen Medikamenten stoppen. Mit der Krankheit kann man sich nicht anstecken. Hämophilie bekommt man in der Regel von seiner Familie vererbt. Hauptsächlich sind Jungs und Männer von der Krankheit betroffen - seltener auch Frauen. Für die Krankheit gibt es im Moment noch kein Heilmittel. Am Tag der Hämophilie soll auf die Situation von Blutern aufmerksam gemacht werden. Und auch auf die Arbeit von Forschern, die an besseren Medikamenten arbeiten und das Leben der Erkrankten verbessern wollen.