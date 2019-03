Tische und Stühle rutschten umher, Gläser gingen zu Bruch und Teile der Decke lösten sich. Viele Menschen an Bord hatten Angst als am Samstagnachmittag ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geriet. Das riesige Schiff hatte Probleme mit seinen Motoren und kam nicht vom Fleck - ausgerechnet an einer gefährlichen Stelle im Meer vor der Küste Norwegens. Draußen tobte ein heftiger Sturm. Starker Wellengang brachte das Kreuzfahrtschiff ins Wanken. Die Wellen waren zum Teil bis zu 15 Meter hoch. Insgesamt 1.373 Menschen waren an Bord der "Viking Sky". Einige wurden verletzt, drei von ihnen schwer.