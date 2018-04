Panzer statt Worte Quelle: ZDF

Krieg ist, wenn Staaten oder Gruppen nicht mehr miteinander reden, um einen Streit friedlich zu beenden. Dann versuchen diese Staaten oder Gruppen, den Streit mit Gewalt zu lösen. Meistens werden dabei Soldaten und Waffen eingesetzt. Kommt es zum Krieg, sterben fast immer viele Menschen. In den Kriegsgebieten leiden die Menschen oft auch dann noch unter den Folgen des Krieges, wenn der schon lange vorbei ist: Ihre Häuser und Städte sind zerstört worden und sie mussten schlimme Sachen mit ansehen.

Es gibt verschiedene Ursachen für Kriege. Meist fordert ein Staat oder eine Gruppe etwas von einem anderen, was der nicht will. Oft geht es um Land oder um mehr Rechte. In manchen Kriegen geht es auch um Religion, also den Glauben.