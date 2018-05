Wenn zum Beispiel ein Fahrrad geklaut, in eine Wohnung eingebrochen oder ein Mensch verprügelt wird, dann ist das eine Straftat und wird bei der Polizei gemeldet. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 5,76 Millionen solcher und ähnlicher Straftaten angezeigt. Das hört sich viel an, ist aber deutlich weniger als in den Jahren davor. Es ist sogar die niedrigste Zahl von Straftaten seit dem Jahr 1992.