"My Government Did This" steht an einer Mauer in Beirut. Auf Deutsch bedeutet das: "Meine Regierung hat das getan."

Quelle: Hussein Malla/AP/dpa

Die Libanesen haben kein Vertrauen mehr in ihre Politiker. Normalerweise würden erst in zwei Jahren, also 2022, die nächsten Wahlen stattfinden. Nun soll es aber schon früher Neuwahlen geben. Am Montag gab die Regierung ihren Rücktritt bekannt. Das hilft aber gerade wohl nicht dabei, die Menschen zu beruhigen. Sie wollen, dass sich endlich etwas ändert.