Bestellungen werden wohl trotzdem bearbeitet.

Quelle: dpa

Dass der Streik gerade jetzt stattfindet, ist kein Zufall. Der Online-Shop Amazon wirbt gerade mit vielen Rabatten. Zwei Tage lang werden viele Sachen zum Schnäppchenpreis verkauft. Was Kunden freut, ärgert viele Mitarbeiter. Sie meinen: Wenn es möglich ist, den Kunden so günstige Angebote zu machen, sollte es auch möglich sein, die Mitarbeiter besser zu bezahlen.



Die Chefs von Amazon meinen dagegen, die Mitarbeiter würden fair bezahlt. Kunden müssten sich auch keine Sorgen um ihre Bestellungen machen. Die Pakete würden wie gewohnt verschickt. Denn trotz des Streiks, der auch noch am Dienstag weitergehen soll, gebe es genügend Mitarbeiter, die arbeiteten.