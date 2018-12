Vielleicht habt ihr das schon öfter mal erlebt: Ihr steht mit kalten Füßen am Bahngleis und müsst dringend zur Schule - da kommt die Durchsage, dass sich euer Zug verspätet. So geht es vielen Schülern und Berufspendlern immer wieder. Im Moment steht die Bahn wegen ihrer Verspätungen und Zugausfälle ganz besonders in der Kritik.