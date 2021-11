Facebook ist erst ab 13 Jahren erlaubt

Quelle: ap

Facebook ist eine Internet-Plattform, auf der man sich mit Freunden austauschen sowie Fotos und Videos verschicken kann. Sie verdient ihr Geld vor allem mit Werbung. Damit jeder Facebook-Nutzer genau die Werbung angezeigt bekommt, die bei ihm wirken könnte, wertet Facebook auch aus, auf welchen Internetseiten die Nutzer sonst so unterwegs sind - und zwar auch außerhalb von Facebook. Insgesamt sammelt Facebook also sehr viele Daten seiner Nutzer und kann sie so überwachen. Das sorgt für viel Kritik.