TikTok ist eine App aus China, mit der man kurze Videos im Hochformat aufnehmen, im Internet hochladen und mit anderen teilen kann. In den Videos wird oft getanzt, geprankt - also Streiche gespielt - oder Schminktipps gegeben. Die App hat eine riesige Musikauswahl, die man für die Videos nutzen kann. Wenn einem die Videos anderer Nutzer gefallen, kann man sie "liken", also ein Herz dafür vergeben oder sie kommentieren. Außerdem kann man einzelnen Nutzern auch folgen. Dann bekommt man deren Videos häufig angezeigt.



Es gibt TikTok-Stars, denen so viele Menschen folgen, dass sie mit ihren Videos sogar Geld verdienen können, zum Beispiel indem sie Werbung für Produkte machen.

Bildquelle: reuters