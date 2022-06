Der G7-Gipfel findet in den bayerischen Alpen in dem Luxushotel Schloss Elmau statt. Sieht eigentlich ganz entspannt aus, ist es aber nicht - zumindest nicht für die Menschen, die in der Nähe wohnen.



Schloss Elmau wird nämlich extra nur für den Gipfel mit einem 16 Kilometer langen Zaun abgeschottet. Außerdem gibt es mehrere Sicherheitsgebiete rund ums Schloss, in denen auch kleinere Dörfer liegen. Das bedeutet für Menschen, die dort wohnen, dass sie sich während des Gipfels nicht einfach frei bewegen können. Denn viele Straßen sind gesperrt und überall gibt es Polizeikontrollen.



Viele Schülerinnen und Schüler hatten bereits Sorge, dass sie dadurch gar nicht oder nur mit großer Verspätung in ihre Schule kommen könnten. Damit das nicht passiert, werden die meisten von ihnen in dieser Zeit ausnahmsweise per Homeschooling unterrichtet.

Bildquelle: dpa