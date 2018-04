Kroatische Küste an der Adria Quelle: colourbox

Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsland. Viele Hunderttausend Touristen kommen jedes Jahr in das kleine Land an der Adria. Die meisten Urlauber kommen aus Deutschland. An der Küste wurde 1908 das beliebteste Spiel in Kroatien erfunden: Picigin – Strandball. Das Spiel wird heute noch traditionell am Neujahrstag in eisigem Wasser gespielt. Die Winter sind kalt in Kroatien, dafür sind die Sommer lang und warm.